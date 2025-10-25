بالفيديو- هايدي موسى تحتفل بعقد قرانها أمام الأهرامات في أجواء رومانسية لافتة

في أجواء ساحرة، احتفلت الفنّانة المصريّة هايدي موسى، بعقد قرانها على الإعلاميّ الرّياضيّ محمّد غانم، أمام سفح الأهرامات.

بهذه المناسبة، أشركت هايدي جمهورها بفرحتها ناشرة صورًا من عقد القران عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام” وأرفقت الصّور بتعليق جاء فيه: “الحمدلله الّذي تتِمّ بنعمته الصّالحات. تمّ عقد قراني اليوم مع من اختاره قلبي. اللهمّ بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير وارزقنا المودّة والرّحمة.” (http://www.instagram.com/p/DQM6hscCKUg/)

​تألّقت العروس بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانًا أبيض مطرّزًا بالذهبيّ، بينما ارتدى العريس بذلة بيضاء أنيقة، تناغمت إطلالتهما مع أجواء الحفل المفعمة بالجمال والرّومنسيّة. (http://www.instagram.com/p/DQNC7YngH3O/)

​وتلقّى العروسان سيلًا من التّهاني والتّبريكات من جمهورهما وزملائهما الفنّانين والإعلاميّين متمنّين لهما حياة زوجيّة سعيدة.

​يُذكر أنّ هايدي موسى تتمتّع بصوت طربيّ مميّز، وتغنّي الأغاني الطّربيّة والإيقاعيّة وقد أطلقت مؤخّرًا العديد من الأغنيات، من أحدث أعمالها أغنية “مغرمة”.