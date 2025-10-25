تطورات تقلب المشهد في قضيّة مديرة اعمال المشاهير في تركيا عائشة باريم… اقرأ التفاصيل 

رفعت محكمة الجنايات العليا السّابعة والعشرون في إسطنبول مذكّرة التّوقيف الصّادرة بحقّ مديرة أعمال المشاهير التّركيّة الشّهيرة عائشة باريم، بعدما أكّدت تقارير “الطّب الشّرعيّ” أن وضعها الصّحّيّ لا يسمح لها بدخول السّجن.

وجاء في قرار المحكمة أنّ تقرير Adli Tıp Kurumu الصّادر في الثّاني والعشرين من تشرين الأوّل الجاري، أوصى باستمرار علاج “باريم”، داخل المستشفى، معتبرًا أنّ بقاءها في السّجن قد يشكّل خطرًا على صحّتها، لاسيما في ظل المتابعة الطبّيّة الّتي تتلقّاها حاليًّا.

كما أشار القرار إلى إمكانيّة إعادة تقييم حالتها بعد شهر من خلال فحوصات وتقرير جديد يُعرض مجدّدًا على الطّبّ الشّرعي.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أنّ التّدابير القضائيّة المفروضة سابقًا على “باريم”، كافية في هذه المرحلة، لتقرّر إلغاء أمر القبض الصّادر بحقّها.

وكانت “باريم”، قد أُفرج عنها في الأوّل من تشرين الأوّل بشروط قضائيّة تشمل “عدم مغادرة المنزل” و“منع السّفر”وذلك بسبب معاناتها من مشكلات صحّيّة في القلب والدّماغ، قبل أن تُقدّم النّيابة العامّة اعتراضًا أعاد ملفّها إلى المحكمة العليا الّتي أقرّت لاحقًا قرار توقيفها.

لكنّ باريم بقيت تحت العلاج في المستشفى منذ خروجها من السّجن، هذا ما حال دون تنفيذ التّوقيف.

نذكر أنّ “باريم” تُحاكم على خلفيّة قضيّة أحداث غيزي بارك بتهمة “مساعدة محاولة تعطيل عمل الحكومة التّركيّة بالقوّة والعنف”.

