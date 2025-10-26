بعد أزمة الألبوم والتسريب.. محمد فؤاد يحضر لأغانٍ جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - يبدو أنّ الفنان محمد فؤاد، تجاوز سريعًا أزمة توقف ألبومه الجديد بعد خلافات مع الجهة المُنتجة، إذ يُحضِّر لأكثر من مشروعٍ غنائي في الوقت الراهن، وعقد جلسات عمل مع صُنّاع الموسيقى، تمهيدًا لبدء تنفيذها وطرحها خلال الفترة المُقبلة، لاسيما وأنه لم يطل على جمهوره بأي أغانٍ جديد من فترة طويلة جدًا.

محمد فؤاد يتعاون مع وليد سعد وخالد تاج الدين

ويتعاون محمد فؤاد، في أغانيه الجديدة مع الملحن وليد سعد، والشاعر خالد تاج الدين، حيث كشف الأخير عن صورة تجمعهمن إحدى جلسات العمل، وذلك عبر حسابه على "فيس بوك"، مُعلقًا عليها بقوله: "الألبوم الحقيقي.. بيعيش يا حبيبي.. قريبًا مع الأسطوره".

أزمة ألبوم محمد فؤاد

وكانقد واجه أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، بعد توقف ألبومه بشكلٍ مفاجئ، بعد شهور طويلة من التحضير والتسجيل، وذلك بسبب خلافات مع المُنتج، الذي قرر إسناد الألبوم إلى عمر كمال، ليخوض أولى تجاربه الغنائي خارج عالم المهرجانات الشعبية.

كما جرى تسريب بعض من أغاني الألبوم بصوت محمد فؤاد قبل أيامٍ قليلة، الأمر الذي سبب استياء شديد لصُنّاع هذه الأعمال، كون الأمر ألحق بهم خسائر مادية ومعنوية، منهم الملحن مدين، الذي كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "فيه أغنيتين من ألحاني اتسربوا بصوت الفنان محمد فؤاد، هيفضل حبيبي (في كل الأماكن) الاسم الأصلي.. كلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد عبد السلام.. وأغنية (حليم) كلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم.. من ألبوم كان فيه كبار الصُنّاع وإنتاج كبير من صديق له عشان يرجعه تاني ويكون ألبوم متكامل، وكنت متحمس جدًا للألبوم ده، لأن ليّا عِشرة كبيرة مع الفنان محمد فؤاد، واللي يعرفني كويس يعرف إن من 20 سنة تقريبًا كان بينتج لي كمطرب وماكملناش وليه كل الاحترام، لكن حصل خلاف بينه وبين المنتج والألبوم مكملش ولكل طرف ليه كامل الحرية والاحترام".

وتابع: "بس أنا فعلًا متضايق من تسريب الأغاني بالشكل ده، وقبلهم أغنية (استحملتني) برضه دي كانت بتاعتي، الطريقة دي بتقلل من قيمة نزول الأغاني، وبيهدر حق الصنّاع والفنان كمان، خاصة أنها نزلت جايد مش غنا فاينل، واللي حصل ده مش في صالح أي حد ولا الصنّاع ولا الفنان، فأياً كان المتسبب في نزول الأغاني دي هو سبب ضرر لجميع الأطراف، ومش فاهم الغرض من نزول الأغاني بالطريقة الغريبة دي ومين المستفيد؟؟".

هل محمد فؤاد وراء تسريب الأغاني؟

فيما قال تامر حسين، عبر صفحته على "فيس بوك": "فيه أغنية اسمها (حليم)، كانت من ضمن الأغانى اللى في ألبوم الفنان، ولم يتم التنازل عنها للمُنتح ولا للفنان، السؤال ليه تتسرب ونضيع مجهود صُناع؟ مالهمش دعوة بزعل فنان من مُنتج ألبومه.. بالمُناسبة المُنتج صديق شخصى، ولم أر منه غير كل خير وتقدير واحترام".

وتابع: "معتقدش المنتج يستهتر بمجهودنا ويرميه على الأرض، وأتمنى من الفنان المُحترم اللى بحبه وبقدر تاريخه الكبير إنه يخرجنى أنا بشكل شخصى من أى حورات جانبية فى موضوعه مع المُنتج.. حضرتك اللى بتقرر خطواتك وبتحدد علاقاتك بالناس، أنا مش طرف والله العظيم، وأتمنىّ لك كل التوفيق".

ما علاقة عمر كمال بالأزمة؟

يُذكر أنّ الفنان، كان يعمل على ألبوم جديد لطرحه في 2025، يتعاون فيه مع عددٍ كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وانتهى من تسجيل عددٍ من الأغاني، إلا أنه وبشكلٍ مفاجئ دخل في خلافات مع المنتج، مما تسبب في وقف المشروع نهائيًا، حتى اضطر الأخير للتعاقد مع عمر كمال، لتقديم الألبوم.

ومن المُقرر، طرح الألبوم الأول لعمر كمال، في شهر نوفمبر المُقبل، حيث يتعاون فيه مع نخبة من صُنّأع الموسيقى، منهم عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد يحيى، وسام عبد المنعم، رامي جمال، توما، نادر حمدي، أمين نبيل وغيرهم، إذ يشكل الألبوم نقطة تحول في مسيرته الغنائية، بعد سنوات من تقديمه أغاني المهرجانات الشعبية.

