جورج كلوني يحكي عن اقتحامه عالم هوليوود وعمله كسائق في بداياته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - النجم العالمي جورج كلوني فتح قلبه في لقاءٍ حصري مع مجلة PEOPLE، أُجري على السجادة الحمراء لحضور عرض فيلمه الأخير جاي كيلي"Jay Kelly"، في لوس أنجلوس، وخلال المقابلة تذكر كلوني سنواته الأولى في هوليوود، وحكى مواقف طريفة لأول مرة.

بداية جورج كلوني ومواقفه مع فرانك سيناترا

جورج كلوني، الممثل البالغ من العمر 64 سنة، تحدث في لقائه عن مواقف طريفة تتعلق بمحاولاته الأولى لاقتحام عالم هوليوود عن طريق عمته المغنية الشهيرة روزماري كلوني، التي توفيت في عام 2002.

وأشار إلى أنه عمل سائقًا لروزماري في شبابه وانتهى به الأمر إلى قيادة سيارات عدد من الفنانين المشهورين. وقال: "كنت أعمل سائقًا لها عندما كانت في مجدها حتى أقتحم عالم هوليوود، ولم أكن أعرفها جيدًا في صغري لأني كنت أعيش في ولاية كنتاكي، وكانت هي تعيش في هوليوود، ورافقتها مرارًا هي والمغني العالمي توني بينيت والكثير من هؤلاء المغنين الرائعين لمدة عام".

وتابع كلوني: "التواجد على مقربة شديدة من النجوم الكبار علمني درسًا مهمًا في وقت مبكر من حياتي المهنية، وهو كيفية التعامل مع الفشل والنجاح على حد سواء".

أما بالنسبة للمواقف الطريفة التي تعرض لها، قال: "تقابلت مع فرانك سيناترا حينها أكثر من مرة وذات مرة صرخ في وجهي بسبب غضبه مني لأنني تحدثت عن بعض حريات الصحافة، لكنه كان فنانًا عظيمًا".

وأكد كلوني حرصه على البقاء بعلاقة جيدة مع بعض هؤلاء النجوم وكذلك أصدقائه الذين تعرفوا عليه قبل الشهرة: "من المُفيد أن يكون لديك أشخاص يعرفونك قبل أن تُعرَف بأشياء أخرى، كالأفلام التي مثّلتها أو الأعمال التي أنجزتها، وما إلى ذلك".

فيلم Jay Kelly

الفيلم مزيجاً بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّماً معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن.

