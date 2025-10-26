علي الحجار برفقة زوجته في لحظات رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 02:08 مساءً - شارك الفنان علي الحجار جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة جديدة جمعته بزوجته أثناء تناولهما العشاء.

ظهور رومانسي لعلي الحجار وزوجته

أكد على الحجار على حبه وتقديره لزوجته ورغبته في قضاء وقت رومانسي ممتع برفقتها، وكتب تعليق على الصورة قال فيه: "كنت مدي لمراتي معاد غرامي"، وكان لافتاً للانتباه الأجواء الرومانسية التي سيطرت على المكان، وحرصعلى تزيين الطاولة الخاصة بهما بالورود الحمراء المميزة.

هذا وقد تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي علي الحجار مع الصورة، وتمنوا له ولأسرته السعادة والاستقرار.

حالة نشاط فني يعيشها على الحجار

يُشار إلى الفنانيعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى الأغاني والحفلات، حيث طرح أغنية جديدة مؤخراً، بعنوان "شيء من كل شيء"، وهي من كلمات ناصر رشوان، ألحان شادي مؤنس، توزيع موسيقي OZ، وتقول كلماتها: "شيء من كل شيء، من الخوف، من العذاب، من الصبر على الأحباب، من الفرح، من الجرح، من الرجوع والغياب".

وفي سياقٍ آخر، كان علي الحجار قد تألق خلال حفله في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ33، وأمتع جمهوره بعشرات الأغاني الشهيرة ما بين الكلاسيكية والجديدة، وكذلك بعض من تترات المسلسلات، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

وكشفت الشركة المنظمة قبل الحفل عن أبرز شروط الحضور، والتي كان من بينها ضرورة الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصريه، إذ يُلزم ارتداء البدلة كاملة، فضلًا عن منع دخول الأطفال دون الـ7 أعوام، وكذلك منع التصوير تمامًا، وعدم السماح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

