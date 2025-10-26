مي عز الدين: عادل إمام استضافني في منزله.. وعبلة كامل خجولة جدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - كشفت الفنانة مي عز الدين عن واحدة من أكثر اللحظات سعادة بالنسبة لها في بدايات مشوارها الفني، موضحة أنه وقت عرض مسلسل "لقاء على الهواء" التي شاركت فيه إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، عام 2004 تقريبًا، تلقيت إشادة استثنائية من الفنان عادل إمام آنذاك، إذ دعمها وساندها في بدايات مشوارها الفني.

عادل إمام يستقبل مي عز الدين ووالدتها في منزله

وقالت مي عز الدين، خلال حوارها في بودكاست "بوب كورنر" الذي تُقدمه الفنانة، إن عادل إمام حرص على تكريمها ومجموعة من زملائها بالوسط آنذاك، كما استضافها في اليوم التالي بمنزله بصحبة والدتها، متابعة: "زرته في البيت، وعرفني على الأسرة كلها، وقال لي: أنتِ شاطرة جدًا وبتهتمي بكل التفاصيل".

وأشارت إلى أنها تُفضل التعاون الفني مع محمد عادل إمام، ولا تستطع أنّ تعتذر حال تلقيها عرضًا للظهور كضيف شرف من بطولته، مبررة ذلك بقولها: "مقدرش أرفض حاجة له إطلاقًا، محمد طبيعي أوي، ودمه خفيف جدًا، ونعرف بعض من وإحنا صغيرين جدًا".

مي عز الدين تتحدث عن عبلة كامل

موقف محرج لـ مي عز الدين

وأشارتإلى أنها تشعر بالخجل الشديد لدرجة "احمرار الوجه" حال تلقيها إشادة، لافتة إلى أن حالها كحال عدد من الفنانات، أبرزهن عبلة كامل، قائلة: "لو حد قالها أنتِ شاطرة وشها بيحمر أكتر مني، رغم إنها وحش تمثيل وشطارة مش طبيعية وصفاء قلب، لكن هي اعتادت على أنها تشتغل وتروح بيتها محدش يعرف عنها حاجة، هي شغفها التمثيل وبس".وكشفتعن موقف محرج تعرضت له في بداية حياتها الفنية، حيث التحقت بورشة تدريبية عن "إعداد الممثل"، وحصلت على "صفر" في إحدى الفروع المُتعلقة بالمسرح، لتعتقد من ذلك الحين أنها لن تستطع الوقوف على خشبة المسرح، لاسيما وأنها غير قادة على التركيز في أكثر من شيء في وقتٍ واحد، موضحة بقولها: "مقدرش أركز في الشخصية اللي بقدمها على المسرح، وفي الوقت نفسه أركز مع الجمهور ورد فعلهم طوال العرض، وقد أشعر بارتباك حين تُسلط الإضاءة على وجههي فجأة".

وأضافت: "تجاوزت تلك المشاكل، حتى اعتدت على المسرح والتركيز مع الجمهور دون تشتيت أو ارتباك، وأعتقد أنّ ذلك تحقق بالتمرين، خصوصًا وأنّ المسرح يمّد المُمثل بطاقة داخلية كبيرة"، لافتة إلى تجربتها في المسرح ضمن فاعليات موسم الرياض، كان آخرها مسرحية "قلبي وأشباحه"، قائلة: " تجربة المسرح في الرياض كانت مميزة، لأني بحب الرياض جدًا، وطاقتها حلوة أوي، من أول ما بوصل بكون مبتسمة على غير عادتي".

حلم العمل مع يحيى الفخراني

"السوشيال ميديا" ليست جزءًا من حياتي

هكذا تعاملت مع تجربة رحيل والدتها

سر نضارة بشرة مي عز الدين

وأبدتآمالها بالتعاون مع الفنان يحيى الفخراني في أي مشروع فني خلال الفترة المُقبلة، كونه يُعد من أبرز نجوم الفن المُفضلين لها، قائلة: "نفسي أشتغل معاه جدًا، بحب أبص في عينه وهو بيمثل".وأكدتأنها ليست من مُستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ مكثف، وقد تنقطع عنها لشهورٍ عدة، دون الشعور بضيق أو غضب أو كأن شيء ينقصها، قائلة: "هي مش جزء من حياتي، ولست شغوفة بها إطلاقًا، وأتعامل معها وفقًا لمزاجي، عندما تكون لدىّ قابلية، أتابعها وأطلع على ردود فعل الناس".وقالتأنها لم تتجاوز حزنها على رحيل والدتها في نوفمبر الماضي، بينما حرصت على استئناف العمل بعد وقت قصير، مستمدة العون والإرادة من الله، متابعة: "أدرك تمامًا إنّ ربنا هو اللي بيعين البني آدم وينجحه، وفي التوقيت اللي زي ده تفكيري إني مش عاوزة أزعله، بأني معترضش على وفاة أمي، وأنه هيكون عونًا لي إني أنزل أشتغل وأنجح، وأكون راضية بكل شيء يحصل في حياتي".وحول سر نضارة بشرتها، أكدت أنها ليس لديها طقوسًا معينة أو روتين معين، الأمر يقتصر على تجنب استخدام المواد الكيميائية أو حتى المكياج والصابون، إذ تعتمد على المواد الطبيعية، مثل الزيوت، ومياه الورد، فضلًا عن شرب المياه على مدار الساعة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».