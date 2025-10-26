فهد باسم يشارك متابعيه مسلسله الرمضاني الجديد "عالحلوة والمرة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - أعلن الفنان فهد باسم عن تصويره لعمل قادم له بالموسم الرمضاني 2026، ونشر صوراً له مع فريق العمل الذي ضم نخبة من النجوم واكتفى بتعليق بسيط كتب فيه اسم العمل حيث كتب: "عالحلوة والمرة".

والعمل يضم نخبة من نجوم الدراما وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج عيسى ذياب، ومن بطولة كلٍ من الفنان داوود حسين، طيف، مرام البلوشي، إيمان فيصل، شوق الهادي، منصور البلوشي، جلنار، خالد العجيرب، شهد سلمان، فهد باسم، ناصر عباس، ألين.

ويجسد فهد باسم شخصية زوج لإحدى مشاهير السوشيال ميديا، ويبين من خلال العمل المعاناة التي يعيشها هذا الزوج بسبب شهرة زوجته، ويقوم هذا الزوج باستغلال زوجته المشهورة من أجل أن تحصل على الشهرة والترند.

عمل آخر قادم لـ فهد باسم

"سموم القيظ" هو مسلسل من إخراج حسين أبل ومن تأليف مشعل الرقعي ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، خالد العجيرب، سمير القلاف، فايز العامر، شهد الياسين، محمد جابر، غرور، سلمى سالم، لمياء كريم، عبدالله الفريح، نواف النجم، فتات سلطان،، أحمدالهزيم، إسماعيل الراشد، رهف العنزي، وسمية العبدان

وسيُعرض بالموسم الرمضاني القادم 2026 والمسلسل يتناول قضايا اجتماعية ومشاكل يعاني منها الأفراد والعائلات، منها العلاقات الأسرية، وصراعات هموم الناس في قالب درامي يجمع بين الواقعية والتشويق أيضاً.

آخر 4 أعمال قدمها فهد باسم

وكانت آخر 4 أعمال قدمها الفنانهي مسرحية "رد كاربت" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بوعبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، زينب بهمن، ليالي دهراب، فهد باسم، وطلال باسم.

"سدف" هو مسلسل تقع أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، حين يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهنّ لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين تُوجّه نحوهم أصابع الاتهام، وتتوالى الأحداث.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، فيّ الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، حسن إبراهيم، سليمان المعيني، وشوق بنت عبدالله، بالإضافة إلى آخرين.

مسلسل "الدوامة"، وتدور أحداثه خلال حقبة العشرينيات والثلاثينيات في الكويت، حيث تقع العديد من الأحداث المشوقة، عندما يعود "فهد" بخبر وفاة صديقه وشريكه في العمر "سعود"، ويشك "أبو مجبل" بتورط "فهد" في الأمر، ويُصر على البحث عن الحقيقة، وإذا بـ"راشد" يعود من الهند ويكشف ما لم يكن في الحسبان.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين أبل ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، إبراهيم الزدجالي، محمد جابر، سلمى سالم، عبدالله التركماني، محمدالصيرفي، شهدالياسين، غادةالزدجالي، فهد باسم، رهف العنزي، إسماعيل الراشد، نواف النجم سمير القلاف.

"أبو البنات" مسلسل من بطولة الفنانة هبةالدري، إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثرالبلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص، وإنتاج باسم عبدالأمير.

وتدور أحداثه عندما يحاول أب التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" من أفعال بالماضي حيث بدلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح" ليلى" لغاية في نفسها وتتوالى الأحداث.

