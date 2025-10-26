وفاة شقيق فريدة سيف النصر.. ونقابة الممثلين تنعيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - غيّب الموت عن عالمنا شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، الذي يُدعى "بدر الدين جلال سيف النصر"، صباح اليوم الأحد، داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع مع المرض، حيث لم يُحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

نقابة المهن التمثيلية تُقدم العزاء لـ فريدة سيف النصر

تفاصيل وفاة شقيق فريدة سيف النصر

بدر الدين جلال سيف النصر مع ابنته- الصورة من حسابها على فيسبوك

ونعت نقابة المهن التمثيلية، شقيق، حيث قالت في بيانٍ رسمي، قبل قليل: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية، شقيق الفنانة، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.. وتتقدم النقابة بخالص العزاء والمواساة للفنانة فريدة سيف النصر ولأسرتها الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".ويأتي ذلك، بعد مرور شهر تقريبًا، على تدهور الحالة الصحية للفقيد، حيث سبق واستغاثت "" نهاية شهر سبتمبر الماضي، بالسماح بزيارته داخل المستشفى، لاسيما وأنّ ذلك سيُسهم في تحسين الحالة النفسية، إذ كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، آنذاك: "رجاءً وليس أمرًا.. الدكاترة المحترمين اللي حقيقي ما قصروش مع بدر الدين جلال سيف النصر أخويا.. لكن الحالة النفسية زيها زي العلاج وساعات أهم... حالًا توقف قلب أخويا مرتين يا قلبي.. ولما فتح عينه عايز يشوف حد من ولاده أو زوجته.. ماينفعش إنسانيا يتمنعوا لأنها ممكن تكون آخر الأمنيات"

وتابعت حديثها قائلة: "إنسانيا رجاء خلوه يحس بوجود أي حد منهم، لازم الرحمة فوق المفروض وفوق الروتين، كده ما ينفعش وأنا في الطريق ادعوا له يا حبايبي.. وقدر الله وما شاء فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله".

مسلسل "العتاولة" آخر أعمالها

شاركتفي مسلسل "العتاولة" في رمضان 2024، مع نخبة من النجوم نذكر من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، هدى الأتربي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، وغيرهم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

تدور قصة مسلسل العتاولة حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" مجرمين محترفين وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكن ينشأ صراع دموي بين الشقيقين ويملأ الانتقام قلبهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».