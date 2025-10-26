أفراح النجوم في أسبوع.. أحمد جمال ومنة شلبي الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - عاش الوسط الفني أجواء من السعادة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعدما احتفل عدد من مشاهيره بزواجهم وإتخاذ خطوة جديدة في حياتهم الشخصية، وحرصوا جميعاً على مشاركة الجمهور عبر السوشيال ميديا اللحظات المميزة التي عاشوها في بداية حياتهم الجديدة.

دارين حداد تفاجىء الجمهور بعقد قرانها

من بين النجوم اللذين احتفلوا بزواجهم الفنانة دارين حداد، التي أعلنت عقد قرانها من شاب خارج الوسط الفني ليلة أمس، واحتفلت بهذه المناسبة في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المُقربين، في القاهرة.

وحرصت دارين حداد، على إخفاء ملامح زوجها، وعدم الكشف عن هويته بعد، واكتفت بنشر صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وبرز من خلالها خاتم الزواج، وكتبت تعليق: "حبيبي المستقبلي.. كتب الكتاب.. القاهرة"، دون أن تعلن موعد حفل الزفاف.

وبعد إعلان الخبر تقدم عدد من نجوم الفن والإعلام، بالتهنئة لـ"دارين" متمنين لها الفرح والسعادة في حياتها الجديدة، ومنهم هند صبري، شيكو، منى ممدوح، وكذلك المذيعة إيمان رياض وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by دارين حداد (@dareen_haddad)

أحمد جمال يحتفل بزواجه في حفل ضخم

احتفل الفنان أحمد جمال بزواجه من فرح الموجي في حفل كبير داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتميز الحفل بأجوائه المبهرة المليئة بالسعادة والمرح بين جميع الحضور.

شهد حفل الزفاف العديد من اللحظات اللافتة، أبرزها قيام الفنان أحمد جمال بإطلاق ألعاب نارية أضفت على أجواء الحفل طابعًا خاصًا ومبهجًا، وهي هدية من صديقه أحمد عصام، مصمم الألعاب النارية الشهير في الحفلات الغنائية. كما لفتت العروس فرح الموجي الأنظار بعزفها على إحدى الآلات الموسيقية وسط تفاعل كبير من الحضور، كما قدم الثنائي وصلة رقص مميزة وسط تفاعل النجوم بالتصفيق، وحرص عدد كبير منهم على مصافحتهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وكان من أبرز الحضور في الحفل كل من شيماء سيف، أشرف زكي، روجينا، محمد شاهين، وغيرهم من الأصدقاء المقربين للعروسين.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

زواج أحمد حاتم من سيدة خارج الوسط الفني

أعلن الفنان حاتم صلاح زواجه من سيدة خارج الوسط الفني تُدعى نهلة راغب، وسط أجواء مبهجة ورمانسية، وتصدر العروسان ترند مؤشرات البحث، خاصةً بعدما خطفت العروس الأنظار بجمالها اللافت وملامحها الهادئة التي شبهها الكثيرين بملامح الفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

شهد حفل الزفاف حضورًا فنيًا واسعًا، إذ حرص عدد كبير من زملاء حاتم صلاح على مشاركته فرحته، من بينهم أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، محمد أنور، محمد جمعة، مصطفى غريب، مصطفى خاطر، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إلى جانب ريم سامي ورحمة أحمد.

كما حضر أيضًا يوسف الشريف، محمد عبد الرحمن توتا، ويزو، عمرو سعد، فيما قدّم أحمد سعد باقة من أشهر أغانيه التي أشعلت الأجواء بالرقص والبهجة.

وخلال الساعات الماضية فاجأ العروسين الجميع ببداية حياتهما الزوجية من خلال رحلة شهر عسل بسيطة تملؤها الروحانيات، حيث اختارا المدينة المنورة.

https://www.instagram.com/p/DQKefbyiNxk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQKefbyiNxk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQKefbyiNxk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

منة شلبي تضع حد للشائعات حول زواجها

المفاجأة الكبرى كانت زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني، الذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع حصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وكشفت مصادر مقربة من منة بعد ساعات من تداول قسيمة الزواج وصور لهما، أنها تعلن زوجها بشكلٍ رسمي لتضع حدًا للشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة. وقد أكدت الفنانة منة شلبي بأن عقد القران تم بالفعل في نطاق عائلي محدود وفي أجواء هادئة بعيداً عن الأضواء، وأوضحت بأن الامتناع عن إعلان نبأ زواجها في البداية جاء احترامًا للظروف الصحية التي تمر بها والدتها الفنانة زيزي مصطفى خلال الفترة الأخيرة.

كما أعربت عن شكرها لكل من قدم لها التهنئة من القلب، مشددة على أن رغبتها في الحفاظ على خصوصيتها كان الدافع الرئيسي وراء تأجيل الإعلان عن الزواج، وترى بأن حياتها الشخصية ليست مجالًا للنقاش العام أو وسيلة لتحقيق "الترند".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed El Ganainy (@ahmed_elganainy_gino)

