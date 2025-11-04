آسر ياسين يتصدر الترند بعد تصريحاته عن بداياته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:15 مساءً - حلَّ الفنان آسر ياسين ضيفاً على الفنان عباس أبو الحسن في البودكاست الشهير الذي يقدمه "حوارات مع عباس". وخلال اللقاء فتح آسر قلبه وتحدث عن الصعوبات والتحديات التي واجهها في بداياته الفنية، مؤكداً أن الطريق لم يكن سهلاً، وأن الشهرة احتاجت لصبر وتجارب متعددة.

معاناة آسر ياسين في بدايته

أكدأنه كان يظن في البداية أن لا يعيش معاناة ولا توجد لديه أي أزمات أو مشاكل، خاصةً وأنه تلقى تعليم جامعي مميز ونشأ وسط أسره مليئة بالحب والسعادة واستطاعت أن توفر له الكثير من الفرص والأمور المميزة، وظن في البداية أنه لن يكون فنان مميز وجيد لأنه لا يمتلك أي معاناة.

لكنه مع مرور الوقت اكتشف أنه يمتلك معاناة من نوعٍ خاص، فعاش لفترة في معاناة نفسيه، لجأ فيها لطبيب متخصص وتلقى علاج حتى يتجاوز هذه المرحلة، وعلى الرغم من عدم رغبته في الحديث عن هذه المرحلة من حياته، لكنه قرر أن يتحدث بوضوح عنها ليوعِّي الآخرين بأهمية العلاج والطب النفسي.

وقال آسر ياسين عن بداياته: "الفترة الأولى من حياتي المهنية كانت تحديًا مستمرًا، كنت أتواجد في مواقع التصوير ومحدش يعرفني، وكان حلمي أبقى عمر الشريف القادم".

وأوضح آسر أنه خلال بداياته الفنية مر بالعديد من التجارب التي أثرت فيه وشكلته فنياً، وعلى الرغم من صعوبتها لكنه كان مؤمن أن هذه التجارب هي التي ستجعله يستطيع الوصول لهدفه فيما بعد.

انتعاشة سينمائية لـ آسر ياسين

في سياقٍ آخر، يعيشانتعاشة فنية خلال الفترة الحالية على المستوى السينمائي، إذ يواصل تصوير فيلمه الجديد "وتر واحد"، الذي يجمعه بمغني الراب ويجز، وتشارك في البطولة مايان السيد وتارا عماد، والعمل من تأليف وإخراج على العربي.

"وتر واحد" هو فيلم دراما اجتماعية موسيقية يجمع بين عناصر الواقع والخيال، ويمثل أولى بطولات ويجز السينمائية، بعد تجربته التمثيلية الأولى في مسلسل بيمبو عام 2021، ويحمل الفيلم رهانات جديدة، حيث ينتظر أن يقدم شكلًا مختلفًا للدراما الموسيقية، مستفيداً من شعبية ويجز الكبيرة في فئة الشباب.

كما يشارك في فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعه بالفنان أحمد عز، ويلعب آسر خلال الفيلم الجديد دور خط الصعيد، إبان فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويُكلَّف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. إخراج أحمد علاء الديب.

آسر ياسين في دراما رمضان 2026

انضم النجمإلى قائمة النجوم التي سوف يكون لها حضور في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل2026، إذ أعلن عن مشاركته في مسلسل "اشهد يا ليل" وهو اسم مؤقت للعمل.

وأعرب آسر ياسين في لقائه مع كاميرا برنامج "إي تي بالعربي"، عن سعادته بتواجده في هذا المسلسل خاصةً بعد أن أبدى إعجابه بحبكته الدرامية واصفاً إياه بـ "اللذيذ"، هذا إلى جانب كون العمل من إخراج خالد الحلفاوي، وهو من المخرجين المفضلين لدى "آسر" في العمل، مكملاً: "بحب شغله أوي، والنجاحات اللي عملها الفترة اللي فاتت وبحب حسن الفكاهة عنده".

ومن بين المفاجآت التي يحملها مسلسل آسر ياسين الرمضاني، هو تعاونه الأول مع النجمة دينا الشربيني، وعن هذا الأمر قال إن دينا الشربيني تتمتع بموهبة رائعة، ولديه شعور بأنهما سوف يقدمان مسلسلًا رائعًا ومميزًا، لافتاً إلى أنه منذ فترة طويلة كان لديهما رغبة قوية في عمل درامي يجمعهما، إلى أن جاءت الفرصة في هذا المسلسل.

مسلسل "اشهد يا ليل" من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج ميديا هب، وجاري التعاقد مع باقي صناع المسلسل للإعلان عنهم قريباً.

