الجدل يتصاعد: هاكان صابانجي يرتبط بزميلة هاندا أرتشيل بعد انفصالهما

دبي - فريق التحرير: أكّدت الممثلة التركية رابيا سويترك دخولها في علاقة عاطفية جديدة مع رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي، الحبيب السابق للممثلة هاندا أرتشيل، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان انفصالهما، ما أشعل موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية.

وجاء تأكيد رابيا سويترك لعلاقتها بهاكان صابانجي بعد تداول تصريح لها في إحدى المناسبات حيث قالت: “هناك أمور جيدة، فلنحافظ عليها ولا نفسدها كثيراً”.

وتُعد رابيا سويترك من أبرز نجمات الجيل الجديد في الدراما التركية، وقد لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسل “النقطة العمياء”، إضافة إلى انضمامها مؤخرًا إلى الموسم الجديد من مسلسل “المنظمة”، حيث تشارك البطولة إلى جانب النجم تولغا ساريتاش.

في المقابل، لا يزال الجدل مستمرًا حول انفصال هاندا أرتشيل وهاكان صابانجي، إذ اجتاحت مواقع التواصل خلال الفترة الماضية موجة من الشائعات حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة.

وذكرت تقارير صحافية تركية أن هاندا أرتشيل تعيش علاقة مع المنتج الشهير أونور غوفنتام، صاحب شركة الإنتاج المعروفة OGM Pictures، المنتجة لعدد من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسل “هذا البحر سيفيض”. وأضافت المصادر أن الثنائي شوهد معًا في لندن خلال الأيام الماضية، في ظهور عزّز التكهنات حول طبيعة علاقتهما.