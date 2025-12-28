وفاة بريجيت باردو: أيقونة السينما الفرنسية وناشطة حقوق الحيوان

دبي - فريق التحرير: توفيت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، عن عمر يناهز ٩١ عامًا، وفق ما أعلنت مؤسستها. وتُمثل وفاتها نهاية حياة جمعت بين البريق العالمي والالتزام الاجتماعي، تاركة إرثًا يتجاوز الشاشة الكبيرة.

وباردو، التي ارتبط اسمها بالسينما في ستينيات القرن الماضي وأصبحت رمزًا للحركة الدفاعية عن حقوق الحيوانات، قضت أشهرها الأخيرة تحت الرعاية الطبية. ففي أكتوبر ٢٠٢٥، خضعت باردو لفترة قصيرة من الاستشفاء في تولون لإجراء عملية جراحية بسيطة، ثم عادت إلى منزلها في سانت تروبيه لمواصلة التعافي. وبحسب مصادر مقرّبة، كانت «تستريح وتتعافى ببطء» قبل وفاتها.

وفي نوفمبر، تم إدخال الممثلة مرة أخرى إلى المستشفى، رغم أن تفاصيل هذه الإقامة الثانية لم يُكشف عنها. وعلى مدار حياتها، جمعت باردو بين مسيرتها السينمائية والتزامها القوي بالدفاع عن حقوق الحيوانات، حيث أسست مؤسسة بريجيت باردو عام 1986 لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز الوعي بحقوق الحيوانات.

لم تترك باردو بصمتها في السينما الأوروبية فحسب، بل كانت أيضًا رائدة في النشاط الاجتماعي، وتبنّت قضايا غالبًا ما أثارت جدلًا واسعًا. وقد أشاد زملاؤها والمنظمات الدولية بإرثها الفني والاجتماعي على حد سواء.

وأثارت وفاتها ردود فعل واسعة حول العالم، مع رسائل تقدير من نجوم السينما، والناشطين، ووسائل الإعلام الدولية. وبالنسبة للكثيرين، مثلت باردو رمز الحرية وتمكين المرأة، والنضال من أجل حقوق الحيوانات، جامعًة بين شهرتها وشغفها الذي حافظ عليها نشطة حتى سنواتها الأخيرة.