انتقادات الجمهور الغاضب تلاحق بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بعد منشورات عيد الميلاد

دبي - فريق التحرير: أعاد بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز إشعال الخلاف العائلي داخل أسرة بيكهام مجددًا خلال موسم الأعياد، بعدما نشرا رسائل بمناسبة عيد الميلاد فُسّرت على أنها تحمل تلميحات موجّهة إلى والدَيه الشهيرين، فيكتوريا وديفيد بيكهام.

ويبدو أن التوتر، الذي بدأ منذ حفل زفاف بروكلين ونيكولا في بالم بيتش عام ٢٠٢٢، لا يزال قائمًا، إذ احتفل الزوجان هذا العام بالأعياد مع عائلة نيكولا، بعيدًا عن عائلة بيكهام.

وفي يوم الجمعة، نشرت نيكولا بيلتز، مجموعة صور من احتفالات عيد الميلاد مع عائلتها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “نتمنى للجميع عيد ميلاد مجيدًا وسنة جديدة سعيدة مليئة بالحب والسلام والسعادة”.

ورغم أن المنشور بدا إيجابيًا في ظاهره، فإن عددًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رأوا فيه رسالة مبطّنة موجّهة إلى عائلة بيكهام، خاصة في ظل غياب بروكلين عن الاحتفال مع والدَيه.

وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين، إذ كتب أحدهم: «لماذا لا تُظهرون الحب لعائلة بيكهام؟!»، بينما علّق المدوّن بيريز هيلتون قائلًا: «الجميع موجود… باستثناء أهل الزوج!». كما توجّه أحد المتابعين برسالة مباشرة إلى بروكلين قال فيها: «عُد إلى منزلك وزُر والديك، فالحياة قصيرة حقًا”.

وفي المقابل، ردّت فيكتوريا بيكهام، البالغة من العمر 51 عامًا، برسائل غير مباشرة هي الأخرى، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مع زوجها ديفيد بيكهام، 50 عامًا، وهما يؤدّيان معًا أغنية «Guilty» لباربرا سترايسند وباري غيب. وحملت كلمات الأغنية، التي تقول «لا يوجد ما نعتذر عنه»، دلالة واضحة فسّرها المتابعون على أنها رسالة مقصودة.

كما نشرت فيكتوريا مقطعًا آخر يظهر ديفيد وهو يرقص مع ابنتهما هاربر على أنغام أغنية «Islands in the Stream» لدولي بارتون وكيني روجرز، وعلّقت عليه بعبارة: «أفضل أب على الإطلاق». وحرصت أيضًا على تسليط الضوء على ابنها الأصغر كروز بيكهام، الذي قيل إنه يمر بتوتر في علاقته مع شقيقه بروكلين، حيث استعرضت مهاراته في إعداد المشروبات، ووصفت ما يقدّمه بأنه “أفضل مشروب مارتيني”.

من جهتهما، واصل بروكلين ونيكولا إظهار تماسكهما، إذ نشر بروكلين عشية عيد الميلاد صورة له وهو يمسك بيد زوجته، وأرفقها بتعليق: «كل حياتي». غير أنه في اليوم التالي، أثار الجدل مجددًا بعدما نشر مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه وهو يسير على الرصيف على أنغام أغنية «Telephone» لليدي غاغا، مع إبراز كلمات تقول: «آسف، لا أستطيع سماعك، أنا مشغول نوعًا ما»، في إشارة اعتبرها المتابعون موجّهة مباشرة إلى والدَيه.