شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب زيادة الصادرات بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الكهربائية والمعدنية والهندسية أن التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد المصرى والعالمى، تتطلب زيادة الصادرات بشكل كبير وذلك من خلال تنويع المنتجات المتاحة أو فتح أسواق جديدة مع زيادة الجودة لضمان المنافسة العالمية.

‏أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن زيادة الصادرات لا بد أن تبدأ من زيادة الإنتاج المرتبطة بشكل أساسى بتحديث المصانع وتطويرها، بحيث يتم زيادة الصادرات بشكل سريع مع ضخ استثمارات فى تلك المصانع، خاصة مصنع مصر للألمونيوم والمصرية للسبائك والنصر للتعدين وهى شركات لها سمعة عالمية فى التصدير.

أوضح انه هذا بالإضافة إلى شركات الأسمدة وغيرها من المنتجات والصادرات المصرية المطلوبة عالميا، لتلبية احتياجات السوق المحلى من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، ‏وذلك فى إطار خطة الدولة فى زيادة الصادرات 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهى بداية نحو تعظيم الصادرات لأكثر من 200 مليار دولار خلال الخمس السنوات المقبلة بما يتناسب مع إمكانيات مصر الكبيرة.