مطلوب مصفف أرفف في شركة بيبسيكو لمعرفة الراتب ومواعيد العمل وطريقة التقديم .. عبر الرابط

الرئيسيةاخبار السعوديةمطلوب مصفف أرفف في شركة بيبسيكو لمعرفة الراتب ومواعيد العمل وطريقة التقديم .. عبر الرابط

أعلنت شركة بيبسكو عن مطلوب مصفف أرفف في شركة بيبيسكو، وتعتبر شركة بيبيسكو إحدى أشهر شركات المأكولات الخفيفة في السعودية، وتعد تلك الشركة رائدة في إنتاج المأكولات والمشروبات الغازية، وتعتبر علامة شركة بيبسكو التجارية هي الأشهر من خلال موقع لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على شروط التقديم على وظيفة مصفف أرفف في شركة بيبيسكو.

أعلنت شركة بيبيسكو عن فتح باب التقديم لوظيفة مصفف أرفف، وتتمثل مهامه فيما يلي:

الاتصال بمنافذ ot المحددة وذلك وفقًا لخطة الرحلة اليومية والتي تم تقديمها من المشرف.

وضع مواد نقاط البيع بجوار شاشات ssfl والخاصة بالشركة.

يجب مراقبة الأنشطة التنافسية والإبلاغ عنها.

إبلاغ المشرف عن الأنشطة اليومية لليوم السابق.

الحرص على المشاركة في حملات أخذ العينات والاسترداد عن الحاجة.

يجب المحافظة على المظهر الشخصي المناسب بالإضافة إلى السلوك المهني والذي يجب أن يتماشى مع قواعد سلوك فريتو لاي.

التزام العامل بخطة الرحلة.

العمل على إنقاذ الاتفاق طويل الأجل.

القيام بتدوير المنتج باستخدام طريقة fifo والعمل على إزالة المنتجات دون المستوى.

التأكد من الحفاظ على مخزون نظيف وجديد من منتجات Ssf على الرف بجميع الأوقات.

الإبلاغ عن أي انحرافات عن الشروط التي تم الاتفاق عليها

التأكد من تسويق جميع نقاط الوصول وذلك وفقًا للمخططات المعتمدة.

القيام بتسويق منتجات دخل متاجر ot والخاصة بك في نقاط الوصول المختلفة والأرفف وشاشة العرض الأرضية والحامل.

شروط التقديم على وظيفة مصفف أرفف

للتقديم على وظيفة مصفف أرفف هناك بعض الشروط التي يجب توافرها والتي تتمثل فيما يلي:

توفر التواصل القوي ومهارات التواصل مع الآخرين.

رخصة قيادة سارية المفعول.

رابط التقديم على وظيفة مصفف أرفف

تعد شركة بيبسكو شركة أمريكية متعددة الجنسيات، وتختص بالمشروبات والوجبات السريعة والأغذية، وهي ثاني أكبر شركة متخصصة في مجال التغذية بعد شركة نستلة، ومواعيد العمل بها من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، ويمكن معرفة قيمة الراتب والتقديم للوظيفة ” من هنا“.

قامت شركة بيبسكو بالإعلان عن مطلوب مصفف أرفف في شركة بيبيسكو، ويرغب الكثيرون في التقديم على الوظائف التي تتيحها شركة بيبسكو حيث توجد وظائف مختلفة للكثير من المؤهلات.