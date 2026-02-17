ما هي شروط الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال 1447 وطريقة التقديم على الدعم السكني

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي شروط الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال 1447 وطريقة التقديم على الدعم السكني

إن هناك الكثير من التساؤلات تداولت حول ما هي شروط الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال، وما طريقة التقديم على الدعم السكني، وذلك لكي يتمكن الشخص من الحصول على دعم الوحدة السكنية داخل السعودية، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز شروط دعم الوحدات السكنية، وكيف اقدم على الدعم السكني.

شروط الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال

إن من ضمن أفضل المؤسسات الداعمة صندوق التنمية العقاري داخل السعودية، وذلك لأنها يقوم بإتاحة مجموعة من البرامج الداعمة المختلفة إلى المواطنين تحديدًا فئة من هم ليس لديهم مأوى وفق بعض الشروط الواجب استيفاؤها لدى المتقدم، وتتمثل شروط الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال فيما يلي:

يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

ألا يكون لدى المستفيد مأوى أو مسكن باسمه أي ملك له في مدة آخر خمس سنوات تسبق تاريخ التقديم على سكني.

ألا يكون حصل المتقدم من قبل على دعم سكني.

ضرورة ألا يتجاوز سن الشخص المتقدم على الطلب 55 عامًا، وألا يقل عن 25 سنة.

المتقدم يكون عائل لأسرة جميع الأفراد بها مقيمين داخل السعودية بصفة مستمرة.

طريقة التقديم على الدعم السكني

إن من موقع سكني واحد من ضمن الآليات المميزة التي يتم إتاحتها من خلال مؤسسة صندوق التنمية العقاري في السعودية، وذلك للتسهيل على كل من يرغب في التقديم على دعم سكني حيث يمكن القيام بذلك بشكل إلكتروني من خلال تطبيق طريقة التقديم على الدعم السكني التالية:

ادخل إلى موقع سكني الرسمي الإلكتروني “من هنا“. ثم انقر على أيقونة ليس لديك حساب تسجيل حساب جديد. ابدأ ادخال بيانات التسجيل المطلوبة (رقم الهوية، أو الإقامة، وتاريخ الميلاد باليوم والسنة والشهر، والرمز المرئي). اختر المتابعة. سجل معلومات التواصل مع المستفيد (رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، اسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور). ثم قم بتحديد زر تسجيل الدخول. اكتب رمز التحقق المرسل إلى جوال المتقدم في رسالة نصية. انقر تحقق. ثم قم بكتابة بيانات التسجيل (اسم المستخدم، وكلمة المرور). قم بتحديد نوع دعم سكني 150 الف ريال من الخيارات. ثم ادخل البيانات المطلوبة المتبقية. قم برفع الأوراق اللازمة. اختر زر تقديم.

سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوال المتقدم على الطلب تفيد بنجاح عملية التقديم على دعم سكني، وسوف يتم الرد على الطلب في أقرب وقت ممكن.

الاستعلام عن الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال

إن خدمات دعم سكني كثيرة حيث إن يوجد أكثر من باقة تمويل يمكن الحصول والتقديم عليها، ويمكن للمستفيد الاستعلام قبل التقديم عن أحقيته في الاستفادة من الدعم عبر خدمة حاسبة دهم سكني، حيث إن يمكن الاستعلام عن الدعم السكني ١٥٠ ألف ريال عبر تطبيق الخطوات الآتية:

انتقل إلى المنصة الرقمية الرسمية سكني “من هنا“. ثم بتعبئة بيانات حاسبة الدعم سكني (قيمة التمويل، ومدة التمويل بالسنوات، ومدة التمويل بالأشهر، والدخل الشهري). اختر دائرة أقر أني اطلعت على إخلاء المسؤولية. انقر على تبويب حساب.

سوف يتم عرض إذا كان المتقدم مؤهل للحصول على دعم سكني، ومبلغ الدعم الذي من المتوقع الحصول عليه.

إن في الختام يمكن للراغبين في الحصول على دعم سكني في المملكة العربية السعودية التقديم بكل بساطة الآن، وذلك بعد معرفة المتطلبات اللازمة من حيث الشروط، ويمكن التسجيل بالدعم إلكترونيًا.