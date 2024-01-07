شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يهنئ البابا تواضروس الثانى وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كما توجه بالتهنئة للإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد، داعياً الله عز وجل أن يديم الأعياد على الشعب المصري.

وأكد الدكتور وليد عباس، أن أبناء الشعب المصري تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض ببلدهم، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن روح المحبة والترابط تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، حيث تؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.