«المواصفات السعودية» تبحث في الصين الارتقاء بجودة المنتجات المستوردة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برئاسة محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، في زيارته لجمهورية الصين الشعبية، تعزيز التواصل مع المصنعين والمصدرين دوليا، وتنمية التبادل التجاري والنمو الاقتصادي والتنافسية، ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات والخدمات المستوردة.

وعقدت المواصفات السعودية ورش عمل تعريفية عدة في عدد من المدن الصينية: غوانزو، شنغهاي، بكين، حيث شهدت حضورا فاعلا من المهتمين في القطاع الصناعي والمصدرين للمنتجات للسوق السعودي، وذلك لشرح المتطلبات الفنية للتصدير إلى المملكة، والتعريف بمبادرة سلامة المنتجات التي أطلقتها الهيئة، والبرامج المرتبطة بها (منصة سابر الالكترونية، واللوائح الفنية، وعلامة الجودة السعودية، وإجراءات إصدار شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية ومتطلبات الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة).

وتضمنت الزيارة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، والملحق التجاري السعودي لدى الصين الدكتور صالح الغرير، اجتماعا ثنائيا مع نائب وزير إدارة الدولة لتنظيم السوق بجمهورية الصين (SAMR) ومدير عام إدارة التقييس الصينية الدكتور تيان شيهونق، كما تم عقد اجتماع آخر مع نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية لتصدير واستيراد المنتجات الميكانيكية والكهربائية (CCCME) شي يونغ هونغ، وتأتي هذه الاجتماعات لمناقشة تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة في جمهورية الصين، ورفع الوعي بالمتطلبات الفنية السعودية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد القصبي خلال لقائه بعدد من المصدرين والمصنعين في جمهورية الصين، أن المملكة نجحت برؤيتها الطموحة 2030 في المضي قدما لجعل اقتصادها من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مبادرة سلامة المنتجات التي أطلقتها الهيئة أسهمت في تحسن مؤشر المطابقة السعودي بنسبة تزيد على 24% في السنوات الـ6 الماضية، حيث بلغت نسبة مطابقة السلع الاستهلاكية 82.17% في 2022م.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة في التعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، من أجل الإسهام في تقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين.

مبادرة سلامة المنتجات: