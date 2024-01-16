وفد المملكة يستعرض مع قادة دافوس دور السعودية في مواجهة التحديات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب، ورئيس المنتدى بورغي برينده، دور السعودية البارز في مواجهة التحديات العالمية، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة القضايا الملحّة الحالية والمستقبلية، وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية.

ويشارك وفد المملكة لهذا العام في مجموعة متنوعة من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية على مدار أسبوع كامل، حيث يستعرض الوفد تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي لوضع أسس مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 وحتى 19 يناير، تحت شعار «تعزيز الثقة»، إذ سيسلط الوفد الضوء على إنجازات الرؤية ومسيرة التحول والفرص المتاحة بالمملكة.

ويضم الوفد: سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم.

ويناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز التحديات الراهنة، وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

ويسلط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية المملكة 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة بمختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في كثير من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.

ويستعرض الوفد أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يتلاءم مع طموحاتها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويبحث الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف الفرص المستقبلية، واستعراض الحلول والتطورات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، في إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، إذ يجمع ممثلون عن أكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية كبرى وما يفوق 1000 من أهم الشركات العالمية في القطاع الخاص، إضافة إلى كثير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ودور الفكر.

ويأتي اختيار المنتدى لشعار «تعزيز الثقة» لهذا العام، لتسليط الضوء على أهمية العمل الدولي المشترك في مجابهة التحديات الإنسانية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية.