الجاسر: إكسبو الرياض 2030 يعزز اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية وحركة التنقل والاستثمار بالمملكة والمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيىة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الفوز الكبير الذي حققته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- ؛ بتنظيم معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المحافل الدولية، والثقة العالية في الجدارة السعودية على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

وقال الوزير الجاسر في حديثه لوكالة الأنباء السعودية: “إن المملكة ولله الحمد تمتلك جاهزية عالية، وبنية تحتية قوية متقدمة، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فخلال الأشهر القليلة الماضية وبدعم سمو ولي العهد حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية، قفزات عالمية في العديد من المؤشرات الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إذ قفزت المملكة عالمياً 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نمواً في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم؛ وتحتل المرتبة 13 عالمياً كما تتصدر المملكة ولله الحمد المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق”.

وأوضح معاليه أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم إطلاق 5 مشاريع للنقل العام بالحافلات لتسهيل حركة التنقل داخل المدن، كما تم تطوير وإطلاق خدمات نقل الركاب بالحافلات للربط بين المدن ويشمل ذلك 200 مدينة ومحافظة.

وبين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن استضافة المملكة إكسبو 2030 ستشكل إضافة للناتج المحلي الإجمالي من خلال الحراك الاقتصاي الكبير الذي تحدثه هذه الفعالية العالمية في قطاع النقل (الجوي – البحري – البري)، إضافة إلى نمو أعمال الخدمات اللوجستية، فضلاً عن انتعاش القطاعات الأخرى طيلة فترة المعرض البالغة 6 أشهر، موضحاً أن إكسبو الرياض 2030 سيخدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويدعم حركة التنقل والاستثمار في المملكة والمنطقة بشكل عام من خلال ارتفاع حركة الركاب والبضائع وزيادة معدلات الحركة الجوية كما سيعمل على تعظيم الفرص للمستثمرين والمقاولين وسيكون موقع إكسبو منصة عالمية للشركات الباحثة عن فرص استثمارية في المملكة سواً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أو مشاريع البنى التحتية الأخرى.

وعدّ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيىة نجاح المملكة في استضافة إكسبو 2030 فرصة استثنائية لإبراز الهوية السعودية ومشاريع التحول الطموحة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030، ونشارك العالم مسيرتنا نحو مستقبل مشرق، بدعم ومتابعة متواصلة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.