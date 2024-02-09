بالتفاصيل.. "الاستثمار" توقع 12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تُنظم معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية#اليوم | #معرض_الدفاع_العالمي | #للغد_نستعد | @MOISaudiArabia | @GAMI_KSA



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