شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3625 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم بشكل طفيف وذلك بعد سلسلة من الهبوط امتدت لـ 6 جلسات متتالية دفعت الذهب إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، يأتي تعافي أسعار الذهب اليوم بسبب تراجع مستويات الدولار بعض الشيء، بينما يبقى التركيز على البيانات الأمريكية اليوم وفيما يتعلق بسعر الذهب في مصر فقد سجل هبوط ملحوظ منذ مستهل تعاملات اليوم.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4142 جنيها. عيار 21 يسجل 3625 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3107 جنيها . عيار 14 يسجل 2416 جنيها. الجنيه الذهب 29000 جنيه.

الذهب عالمياً

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 1996 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1995 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب وسجيل أدنى مستوى منذ 3 أشهر خلال جلسة الأمس عند 1984 دولار للأونصة.

منذ بداية شهر فبراير انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.1% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، لتصبح بداية هذا العام سلبية بشكل كبير على أسعار الذهب العالمي.

تعافي أسعار الذهب خلال جلسة اليوم يأتي نتيجة تراجع في مستويات الدولار الأمريكي، الذي شهد انخفاض محدود خلال جلسة الأمس بنسبة 0.2% واليوم يتداول عل تراجع محدود، لتظل تداولات الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله يوم أمس.

أسعار الذهب مستقرة تحت المستوى الهام 2000 دولار للأونصة، وذلك منذ صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات، وزادت من الاحتمالات أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا العام.