شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومية لسلامة الغذاء يزور معمل الهيئة بميناء نويبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستهل الهوبي جولته بزيارة المعمل المركزي التابع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر ميناء نويبع البحري، حيث أكد أن معمل الهيئة بميناء نويبع يعد أحد المعامل النموذجية الهامة التي شيدتها الهيئة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، والمعمل مجهز بأحدث التقنيات المطابقة للأجهزة المستخدمة في المعامل العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تدريب وتأهيل العاملين بالمعمل على إجراء الاختبارات من خلال سلسلة من البرامج التدريبية وفقًا لأحدث أساليب التحاليل، وذلك للإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة من وإلى السوق المصري للتقليص من زمن الإفراج الجمركي طبقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار الهوبي، إلى أنه قد اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية، وأن التجهيزات التشغيلية قد قاربت على الانتهاء، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها: تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.

ولفت الدكتور طارق الهوبي، إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للمعمل لما يقارب 23 ألف عينة سنويًا، ، بما يكفل سلامة ومأمونية السلع قبل دخولها إلى الأسواق المحلية، وهو ما يعكس بدوره إلتزام الهيئة وسعيها إلى تقديم خدماتها بمستويات متفردة بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء والتيسير على المتعاملين معها، وبما يتطابق مع المعايير الدولية.

وأكد الهوبي، أن الهيئة تعمل جاهدة على إسهام معاملها المركزية في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الصناعات الغذائية و الزراعية في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه طبقًا لتقرير بيانات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة فإن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى ميناء نويبع البحري بلغت 1049 رسالة بما يقارب 40 ألف طن خلال عام 2023.

واستكمل الهوبى جولته الميدانية بزيارة مقر الهيئة بميناء نويبع، وإلتقى بالعاملين بفرع الهيئة داخل الميناء، ووجه بزيادة الجهد المبذول من قبل مفتشي الهيئة والاستجابة الفورية لسرعة فحص الرسائل الغذائية الواردة والمصدرة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة ومهارات مفتشيها من خلال عقد الدورات التدريبية بصفة مستمرة لرفع كفاءة العنصر البشري وإطلاعهم على أحدث الأساليب والمواد المرجعية المستخدمة في المعامل.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لفروع الهيئة في المواني المختلفة، وفي ضوء جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، لسرعة إنجاز العمل وتخفيض التكلفة والوقت بما يحقق أعلى مستوى من التنافسية لصادرات مصر في الأسواق العالمية وسلامة وارداتنا من الغذاء، وهو لا شك مجالاً حققت فيه مصر بالفعل نجاحات ملموسة.