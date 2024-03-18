362 فرصة استثمارية بمدن ومحافظات الشرقية

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كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون م2، تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح تطوير الواجهات البحرية والمخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي «فرص» للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
فرص استثمارية بالشرقية:
- العدد 362 فرصة استثمارية
- النوع متنوعة دائمة وموقتة
- الموقع مدن ومحافظات الشرقية.
- تطوير الواجهات البحرية
- تطوير المخططات
- البنى التحتية
- اللوحات الإعلانية
- مراكز ترفيهية وسياحية وبحرية
- أنشطة رياضية
- المصانع والمعارض
- المستودعات
- سكن العمال
- مدد تعاقدية التي تصل إلى 50 سنة.
- فترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقود.
- خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% من قيمة العطاء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.