31 مشروعا سعوديا تتنافس على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتنافس 31 مشروعا سعوديا على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024 (ITU WSIS Prizes). ودعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024 (ITU WSIS Prizes)، وذلك بهدف تمكين المشاريع الرقمية الوطنية من المنافسة عالميا، وتعزيز الوصول إلى اقتصاد رقمي شامل ومستدام. وأوضحت الهيئة أن التصويت للمشاريع السعودية المرشحة، البالغ عددها 31 مشروعا تقدمها 20 جهة حكومية وخاصة، متاح حتى 31 مارس 2024، من خلال الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات: (https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024/)

يذكر أن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تقام سنويا بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بهدف إبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد حصدت المملكة 13 جائزة و35 شهادة تميز من مشاركاتها في الجوائز منذ انطلاقها عام 2012. التصويت لمشاريع سعودية تنافس على العالمية: العدد 31 مشروعا.

تقدمها 20 جهة حكومية وخاصة.

المنافسة على جوائز (ITU WSIS Prizes).

الدول المتنافسة 193 دولة.

فئات الجائزة 18 فئة.

المنظم الاتحاد الدولي للاتصالات.

التصويت للمشاريع المرشحة متاح حتى 31 مارس 2024.

التصويت عبر موقع (https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024/) أهداف التصويت للمشاريع المرشحة: تمكين المشاريع الرقمية الوطنية من المنافسة عالميا

تعزيز الوصول إلى اقتصاد رقمي شامل ومستدام جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات: تقام سنويا

ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

تهدف لإبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المملكة حصدت 13 جائزة و35 شهادة تميز من مشاركاتها بالجوائز منذ 2012

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