225 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قيمة مشروعين وافق مجلس المديرين التنفيذيين اليوم برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر على تمويلهما.

وحصلت نيجيريا على حزمة تمويل بقيمة 125 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير البنية التحتية المتكاملة لولاية أبيا، وحصل مشروع مجمع بينجيرانج للطاقة (PEC) في ماليزيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للبنك.

واستعرض مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية التقارير المرحلية حول برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم هذا البرنامج البلدان الأعضاء في التخفيف من أزمة الغذاء الحالية وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المستقبل.

وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها بدعم الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة عقبات التنمية المستقبلية.