وزير المالية: رؤية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية

الإصلاحات الهيكلية

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي الذي عُقد خلال الفترة من 6-8 ذو القعدة 1445هـ الموافق 14-16 مايو 2024، بمدينة الدوحة القطرية.وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط"، أكّد الجدعان أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.يشار إلى أن المنتدى جمع عدداً من صنّاع القرار وقادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.