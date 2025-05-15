شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الزامل للصناعة» تقفز 302% إلى 21.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



3. ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 11.4 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الزامل للاستثمار الصناعي في الربع الأول من 2025 بنسبة 302% إلى 21.8 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى:1. ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات أدى إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية بنسبة 24.3%.2. ارتفاع الأرباح التشغيلية في قطاعات التكييف والإنشاءات والمواد العازلة.3. ارتفاع الحصة في نتائج الشركات الزميلة والشراكات الاستراتيجية بمبلغ 1.8 مليون ريال.4. انخفاض الأعباء المالية بمقدار 5.2 مليون ريال.يعود ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي إلى:1. تحسن الأرباح التشغيلية في قطاعي التكييف والمواد العازلة.2. انخفاض الأعباء المالية بمبلغ 3.9 مليون ريال.3. ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 11.4 مليون ريال.