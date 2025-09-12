سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-09-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعد وصوله لمستوى المقاومة 0.6650، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدف سعري لنا للزوج، وليتخذ من ذلك هدنة لالتقاط الانفاس يحاول خلالها جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، كما يحاول الزوج في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

