سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 15-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-15 05:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر المؤشر لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 6600.00 نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي مؤخرا, إلا أن صموده الإيجابي فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 6530.00 يساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

 

مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك باستهداف محطات تاريخية جديدة لنتوقع مهاجمة السعر أولا لمستوى 6635.00 وبتجاوزه سينجح بالوصول للهدف التالي المتمركز قرب 6685.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6565.00 و 6635.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

