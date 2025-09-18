سعر الاسترليني مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-09-2025

هبط سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما واجه مقاومة قوية عند المستوى الرئيسي 3,700$، ليتراجع من جديد عقب نجاحه السابق في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، هذا التراجع ترافق مع ظهور تقاطع سلبي بالمؤشرات الفنية، مما زاد من الضغوط على السعر وفتح المجال أمام المزيد من الخسائر.

ومع ذلك فقد وجد الذهب ارتكازاً عند دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يمنحه فرصة لمحاولة اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، يظل الاتجاه العام على المدى القصير تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد.