سعر الدولار مقابل الين يرتفع عقب وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-09-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي وفر له دفعة إيجابية ساعدته على استعادة زخمه الصاعد والتعافي من جديد، هذا الأداء وضع السعر في موقع أقوى لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 117,000$، وذلك ضمن إطار الاتجاه التصحيحي الصاعد الذي يسيطر على تحركاته القصيرة الأجل.

كما بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار تقاطع إيجابي بعد نجاح السعر في تصريف تشبعه الشرائي السابق، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه، وتبقى تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم عاملاً إضافياً يعزز من استقرار هذا المسار الصاعد على المدى القريب.