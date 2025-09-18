تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-09-2025

عزز سعر سهم إيتسي ETSY (ETSY) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، متخلصاً بذلك من ضغطه السلبي وليفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 55.95$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 65.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد