الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-09-2025 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-19 01:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم سالك (SALIK) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط ميل فرعي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 6.60 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 5.90 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا