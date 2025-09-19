سعر الاسترليني مقابل الدولار يتحول للمسار الهابط – توقعات اليوم – 19-09-2025

اتسمت تحركات سعر البتكوين (BTCUSD) بالتذبذب على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك في محاولاته لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي وتأكيد اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي السعر لتصريف بعض التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات سلبية منها.

مع ذلك لا يزال البتكوين يجد دعماً إيجابياً من خلال بقائه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز فرص تعافيه، ويُضاف إلى ذلك سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.