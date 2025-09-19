سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 19-9-2025

سجّل سعر المؤشر يوم أمس هدف تاريخي جديد بوصوله نحو 6666.00 ومن ثم ليضطر لتشكيل موجة تصحيحية ليتأثر بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء مما قد يساهم بتفعيل المسار التصحيحي للفترة الحالية قبل وصوله لأي هدف تاريخي جديد.

فاستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وبثباته المتكرر دون 6666.00 سيجبره على تكبد بعض الخسائر بتسلله قريبا نحو 6605.00 ومن ثم ليحاول اختبار الدعم الإضافي المستقر عند 6565.00, أما تجاوزه لمستوى 6666.00 والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيل مكاسب جديدة قد تبدأ من 6720.00 و6785.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6605.00 و 6660.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع