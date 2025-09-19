الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 19-9-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 19-9-2025 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 19-9-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يفشل بتأكيد الاختراق-توقعات اليوم 19-9-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-19 07:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

سجّل سعر المؤشر يوم أمس هدف تاريخي جديد بوصوله نحو 6666.00 ومن ثم ليضطر لتشكيل موجة تصحيحية ليتأثر بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء مما قد يساهم بتفعيل المسار التصحيحي للفترة الحالية قبل وصوله لأي هدف تاريخي جديد.

 

فاستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وبثباته المتكرر دون 6666.00 سيجبره على تكبد بعض الخسائر بتسلله قريبا نحو 6605.00 ومن ثم ليحاول اختبار الدعم الإضافي المستقر عند 6565.00, أما تجاوزه لمستوى 6666.00 والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيل مكاسب جديدة قد تبدأ من 6720.00 و6785.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6605.00 و 6660.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا