سعر اليورو مقابل الباوند يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 19-9-2025

2025-09-19 07:14AM UTC
- توقعات بارتفاع سعر اليورو مقابل الباوند بناء على اختبار الدعم والتفاعل الإيجابي مع المؤشرات الرئيسية.
- استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي يزيد من فعالية المسار الصاعد.
- نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم بين 0.8690 و 0.8750 مع توقعات بارتفاع السعر.
أنهى سعر الزوج تداولاته التصحيحية الأخيرة باختباره للدعم المستقر عند 0.8630 ومن ثم ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تجاوزه حاليا للعائق المستقر عند 0.8685 ليبدأ بتسجيل مكاسب جديدة بوصوله نحو 0.8720 تقريبا.
استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80 سيزيد من فعالية المسار الصاعد لنتوقع استهداف السعر لمحطات إيجابية إضافية باندفاعه قريبا نحو 0.8750 و0.8780 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8690 و 0.8750
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع