سعر اليورو مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 22-9-2025

اضطر سعر الزوج لتشكيل موجة تصحيحية هابط بعد ملامسته للهدف المستقر عند 174.45 متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تذبذبه مجددا قرب الحاجز المخترق والذي يشكل حاليا دعم إضافي عند 173.40.

نجاح السعر بالثبات فوق الدعم الحالي سيمنحه فرصة جديدة لتشكيل بعض الموجات الصاعدة ليكرر الضغط على مستوى 174.40 وبتجاوزه سينجح بالوصول للهدف التالي المستقر قرب 175.20, أما استسلامه للضغوط السلبية تسلله دون الدعم سيجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل المزيد من التداولات التصحيحية لينجذب أولا نحو 172.80 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 171.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 173.40 و 175.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم