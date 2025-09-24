سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يعيد اختبار مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 24-09-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تحركات جانبية ضيقة طيلة تداولات الأمس، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من الارتفاع على المدى القريب، ولكن يظل في المقابل من ذلك الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما قد يعيق محاولات تعافي الزوج على المدى القريب.

