الدولية للموارد البشرية السعودية تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع مصرف الراجحي بقيمة 30 مليون ريال

أعلنت كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين)، وشركة بروج للتأمين التعاوني، عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بين الشركتين.

ووفقا لإفصاح الشركتين على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبدأ فترة اعتراض الدائنين اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وتنتهي يوم 9 أكتوبر 2025.

ونوهت الشركتان إلى أنه يحق لأي من دائني شركة بروج الاعتراض على صفقة الاندماج وذلك وفقًا للطريقة المحددة في إعلان شركة بروج.

كما لفتت إلى أنه سيتم نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني في وقت لاحق.

وأكدت الشركتان أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاندماج في حينها.

ولا تزال صفقة الاندماج خاضعة لعدد من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة ميدغلف ومساهمي شركة بروج، وغيرها من الشروط.

وأعلنت هيئة السوق المالية في وقت سابق، عن موافقتها على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأسمالها، لغرض دمج شركة بروج للتأمين التعاوني.

وأعلنت الشركتان في يناير الماضي، عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاندماج المقترحة بين الشركتين.