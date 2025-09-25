سعر اليورو مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 25-09-2025

تماسك سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ثبات مستوى الدعم المحوري 1.1730، ليحاول تعويض جزء من خسائر جلسة الأمس، كما يسعى الزوج في الوقت نفسه إلى تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يعكس محاولات استعادة الزخم.

لكن في المقابل يظل الزوج تحت ضغط سلبي واضح نتيجة كسره خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، واستمراره في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافيه بشكل مستدام على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل