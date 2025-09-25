الاقتصاد

سعر النفط الخام يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 25-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-25 01:57AM UTC

  • توقعات بارتفاع سعر النفط الخام مرة أخرى بعد تراجعه الحالي.
الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعاته السابقة، محاولاً في الوقت نفسه تصريف بعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، الأمر الذي قد يمنحه فرصة لاستجماع قواه الإيجابية.

 

ويأتي ذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة ذات ميل قوي على المدى اللحظي، بما يعكس قوة الاتجاه الحالي وسيطرته، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من استقرار السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من احتمالات عودة الصعود من جديد.

 

