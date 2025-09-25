الاقتصاد

سعر الإسترليني مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-25 02:07AM UTC

  تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في محاولة لتعويض الخسائر السابقة وتصريف التشبع البيعي.
  الزوج يبقى تحت ضغط سلبي واضح نتيجة كسر خط اتجاه رئيسي صاعد، مما يحد من فرص تعافيه القريب.
الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) قليلاً في تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض البعض من خسائره السابقة، مستفيداً من تصريف التشبع البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية منها.

 

لكن في المقابل يبقى الزوج تحت ضغط سلبي واضح نتيجة كسره خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يضاعف من الضغوط المحيطة به ويحد من فرص تعافيه القريب.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

