تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 09-10-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-09

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة على الثبات السلبي دون مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز قرب 98.85 لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص تفعيله مجددا للهجوم السلبي المقترح سابقا.

 

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي بتداولات الفترة الحالية ليمكن السعر من تشكيل بعض الموجات السلبية لينجح بالهبوط دون 97.55 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 96.85.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.55 و 98.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

