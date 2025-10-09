تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 09-10-2025

حافظ سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة على الثبات السلبي دون مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز قرب 98.85 لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص تفعيله مجددا للهجوم السلبي المقترح سابقا.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي بتداولات الفترة الحالية ليمكن السعر من تشكيل بعض الموجات السلبية لينجح بالهبوط دون 97.55 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 96.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.55 و 98.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض