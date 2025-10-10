تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 10-10-2025

أعلن سعر المؤشر عن تأجيله للهجوم السلبي نظرا لتجاوزه يوم أمس لمحور المتوسط المتحرك 55 ليستقر بذلك فوق الحاجز المتمثل بمستوى 98.85 لنلاحظ تحقيقه لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 99.30.

حاليا وبتشكيل مستوى 98.55 للدعم الإضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, سيزيد ذلك من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 99.75 وصولا للمقاومة التالية الممتدة نحو 100.15, أما عودة السعر للاستقرار دون 98.60 سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليبدأ السعر بتشكيل تداولات سلبية قوية بتسلله مباشرة نحو 97.55.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.65 و 99.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم