سعر الباوند مقابل الين ينهي الهبوط التصحيحي-توقعات اليوم 13-10-2025

اضطر سعر النحاس بعد ملامسته للهدف المستقر عند 5.2000$ لتشكيل تداولات تصحيحية واضحة متأثرا بثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 لنلاحظ تسلله بذلك نحو الدعم المستقر عند 4.7500$ وليستقر أعلاه.

استمرار ثبات السعر فوق الدعم الحالي يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي لنتوقع اندفاعه قريبا نحو العائق المستقر قرب 5.0600$ ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى 5.2000$, أما كسر الدعم الحالي والثبات أدنها قد يجبره على تكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 4.6100$ قبل أي محاولة لتجديد المحاولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8000$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم