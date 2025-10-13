سعر اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الإيجابي-توقعات اليوم 13-10-2025

تأثر سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة لضغوط سلبية قوية لنلاحظ تسلله دون دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 6650.00 وتكبده لخسائر كبيرة بملامسته لمستوى 6500.00 ومن ثم ليفتتح تداولات هذا الصباح بفجوة سعرية إيجابية محاولا تعويض بعض الخسائر باختباره للدعم المكسور واستقراره قرب 6635.00.

يعتمد السيناريو الحالي على قوة الدعم المكسور لنتوقع بتمركز التداولات أدناه تجديد السعر للمحاولات الهابطة والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 6590.00 و6565.00 على التوالي, أما اختراقه والثبات أعلاه سيعيد السعر للاستقرار ضمن محاور القناة الصاعدة ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 6705.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6565.00 و 6650.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 6665.00