سعر اليورو مقابل الدولار يشهد تداولات متذبذبة – توقعات اليوم – 14-10-2025

قفز سعر سهم شركة سهل للتمويل (1183) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بذلك بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 24.25 ريال، ليتصدر بتلك المكاسب قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية خلال الجلسة، وقد جاء هذا الانخفاض على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت بمصاحبة زيادة ملحوظة في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المحورية 24.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 27.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد