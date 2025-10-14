سعر اليورو مقابل الين بانتظار العزم الإيجابي-توقعات اليوم 14-10-2025

أنهى سعر المؤشر الارتداد التصحيحي الصاعد بملامسته لمستوى 6680.00 ومن ثم ليرتد بشكل سريع ليستقر دون المقاومة المتمثلة حاليا بمستوى 6660.00 ليعزز بذلك فرص سيطرة الميل الهابط من جديد.

فثبات السعر دون المقاومة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص تشكيل السعر لموجات هابطة قوية لنتوقع تسلله أولا نحو 6590.00 ومن ثم ليضغط على الدعم الإضافي المستقر قرب 6565.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6565.00 و 6650.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض