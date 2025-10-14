شكرا لقرائتكم خبر عن سال السعودية توقع اتفاقية استراتيجية مع سبل لتعزيز عمليات المناولة ونقل الشحنات البريدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•السوق في انتظار أدلة قوية حول خفض أسعار الفائدة البريطانية



ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيدًا من توقف صعود العملة الأمريكية قبل تعليقات هامة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



تميل الاحتمالات إلى أن بنك إنجلترا قد يقدم على خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.3352$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3333$ )،وسجل أدنى مستوى عند (1.3326$).



•فقد الجنيه يوم الاثنين 0.2% مقابل الدولار ،بعد ارتفاع بنسبة 0.4% يوم الجمعة ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 1.3262 دولارًا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.15% ،ليبتعد مرة أخرى عن المستويات الأعلى في شهرين ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع وسط تقييم المستثمرين للخلافات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي في حالة تفاقمها قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم.



من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في نقاش مُدار حول التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا. ومن المتوقع طرح أسئلة من الجمهور.



الفائدة البريطانية

•عقب اجتماع بنك إنجلترا الأخير ،زاد المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك لأسعار الفائدة، وتوقعوا تخفيضات إضافية قدرها 25 نقطة أساس على الأقل هذا العام.



•تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع نوفمبر مستقر حاليًا قرابة 60%.



سوق العمل البريطاني

من أجل إعادة تسعير احتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل في المملكة المتحدة ،مع صدور طلبات إعانة البطالة لشهر سبتمبر ،ومعدل البطالة و متوسط الأجور لشهر أغسطس.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات سوق العمل البريطاني أقل عدوانية عما هو متوقع في الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في نوفمبر المقبل ،مما سيؤدي إلى ضغوط سلبية على مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-10-2025